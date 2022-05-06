Аллея памяти освободителей и погибших жителей Мариуполя откроется 9 мая

В ближайшее время в Мариуполе появится аллея памяти, посвященная освобождавшим город воинам и погибшим горожанам. Такое заявление сделал мэр города Константин Иващенко.

Ожидается, что аллею откроют 9 мая, уточнил ТАСС.

Мэр также доложил о том, что дороги, ведущие в Мариуполь, кроме пути из Мангуша, разминированы. Кроме того, удалось решить проблему поставок продовольствия и питьевой воды в город.

Об освобождении Мариуполя стало известно 21 апреля. Украинских боевиков заблокировали на территории завода «Азовсталь». Президент России Владимир Путин назвал героями всех участников освободительной операции и отметил, что их подвиг видела вся страна. Путин поручил наградить медалями российских солдат, освобождавших город.

Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. Там запустили первый регулярный автобусный маршрут, постепенно налаживают торговлю. В конце апреля администрация Мариуполя сообщала о планах наладить ежедневную доставку хлеба в нуждающиеся районы города.