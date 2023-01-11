Спецоперация 11 января 2023, 13:14 Алаудинов заявил о зачистке Соледара от подразделений ВСУ Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: российские силы зачищают Соледар от ВСУ РИА «Новости»

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Соледар находится в стадии зачистки от подразделений ВСУ, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, скоро можно будет заявить о полном контроле российских сил над городом.

«Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего-то количество (украинских — прим. ред.) бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет», — отметил Алаудинов.

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Он добавил, что о полном контроле Соледара можно будет говорить к вечеру 11 января или максимум к утру следующего дня.

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Российские десантники заблокировали город с севера и юга, рассказали в Минобороны РФ. Там уточнили, что ВКС наносят удары по опорным пунктам украинских военных, а в центре Соледара бои ведут штурмовые отряды.

Командование ВСУ уже не считает потери, никто толком не знает, сколько бойцов погибло в сражении за город, рассказал один из украинских военных. Он отметил, что военнослужащие не успевают познакомиться друг с другом из-за интенсивных боев.