Спецоперация 06 сентября 2023, 12:16 Алаудинов раскрыл планы ВСУ под Артемовском Командир Алаудинов: ВСУ ведут непрерывные атаки на Артемовском направлении Министерство обороны Украины

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Украинские войска решили попытаться взять железную дорогу на Артемовском направлении, чтобы в конце контрнаступления показать хоть какие-то успехи. Несмотря на непрерывные атаки, им это не удалось, заявил в эфире «Россия 24» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Его процитировал ТАСС.

«Артемовское направление беспрерывно атакуется противником. <…> Противник пытается, я так полагаю, завершить этот „контрнаступ“ хотя бы тем, что зацепится за железную дорогу», — сказал он.

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Апты Алаудинов сообщил, что командование ВСУ решило снять подразделения с других направлений и перебросить на Артемовское. В ближайшее время туда подвезут еще два батальона.

За последние три месяца ВСУ, по словам командира, понесли на Артемовском направлении очень большие потери. Передовая линия усеяна телами украинских военных, а из мобилизованной к контрнаступлению группировки в 60 тысяч бойцов не осталось почти никого.

ВСУ завершат летнее контрнаступление до конца сентября, предположил американский офицер Дэниел Дэвис. Он связал это с большими потерями и сезоном дождей.