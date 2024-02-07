Спецоперация 07 февраля 2024, 16:00 Актуальны и неизменны. Песков — о целях спецоперации Песков заявил, что цели СВО на Украине не изменились и сохранили актуальность РИА «Новости»

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Все заявленные цели специальной военной операции на Украине сохраняют актуальность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Они все хорошо известны и сохраняют свою актуальность. Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что задача России — ограждать жителей страны от прямых ударов и спасать человеческие жизни. Государство намерено прекратить войну, которая началась на Украине 10 лет назад. Люди подвергались нападениям со стороны украинских боевиков с 2014 года, напомнил пресс-секретарь.

«Остановка этой войны — это и есть одна из целей операции», — добавил он.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что Россия добьется поставленных целей в зоне СВО. Президент напомнил, что единственным мотивом при начале спецоперации была защита интересов Родины. При этом страна долгое время всячески пыталась выстроить отношения с Украиной.

Россия была и будет открыта к переговорам по конфликту на Украине. Но никогда не позволит пренебрегать своими интересами, отмечал Путин.