Спецоперация 16 апреля 2023, 10:06 Активность ВСУ зафиксировали на Запорожском направлении РИА «Новости»: ВСУ начали проявлять активность на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Подразделения украинских боевиков начали проявлять активность на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из российских орудий «Мста-Б».

«Работы появилось значительно больше, фиксируем движение противника. Нам следует погасить его активность еще в зародыше, не позволить выполнить свои планы», — сказал он.

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Военнослужащий 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Мазур заявлял, что после утраты контроля над Артемовском националисты наверняка попытаются добиться успеха в наступлении на Мелитополь.

По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского почти нет других вариантов атаки, потому что наступление в Херсонской области затруднительно из-за необходимости форсирования Днепра, а города Кременная и Сватово слишком хорошо укреплены.

Агентство Bloomberg сообщало, что руководство Евросоюза не верит в успешность контрнаступления ВСУ.