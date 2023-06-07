Спецоперация 07 июня 2023, 08:39 Активизацию ВСУ на Западе посчитали слабой для полноценного контрнаступления Обозреватель Politico Джейми Деттмер назвал действия ВСУ прелюдией к контрнаступлению РИА «Новости»

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Действия подразделений Вооруженных сил Украины не похожи на обещанное контрнаступление, несмотря на активизацию в некоторых направлениях. Обозреватель Politico Джейми Деттмер назвал атаки прелюдией к масштабным боевым действиям.

Украинская армия, по его словам, удвоила усилия. Минобороны России сообщило о нескольких крупных отбитых нападениях, в которых ВСУ понесли большие потери. Киевский режим провалы не подтвердил, а президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил военных за службу, но не объявил запланированное на весну контрнаступление. Он назвал происходящее «локальными действиями».

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«За последние 48 часов украинцы значительно активизировали свои операции. <…> Недавние атаки представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые еще только предстоит начать», — сказал журналист.

Конфликт, по мнению Джейми Деттмера, перешел в новую фазу, однако так и не стал тем самым контрнаступлением ВСУ. В недавних атаках не задействовали дюжину обученных и снаряженных НАТО украинских бригад. Обозреватель назвал некоторые атаки в ДНР исследовательскими вылазками, проверяющими реакцию и возможности России.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что ВСУ понесут во время контрнаступления слишком большие потери. Он назвал эту кампанию безнадежной.