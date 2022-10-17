Активисты из Салехарда направили гуманитарную помощь участникам СВО в Донецке | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 19:03 Активисты из Салехарда направили гуманитарную помощь участникам СВО в Донецке

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Активисты «Волонтерской роты „Боевого братства“» из Салехарда направили гуманитарный груз военным, которые располагаются на территории ДНР. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Грузы направили на автомобилях «Урал» и «Нива». В сборе гуманитарной помощи приняли участие местные предприниматели. Военным пришлют спецсредства, экипировку и медикаменты.

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«Они делают важную работу. Они обеспечивают нам здесь спокойную жизнь», — высказался о бойцах руководитель «Волонтерской роты» Дмитрий Кашников.

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