Активисты из Салехарда направили гуманитарную помощь участникам СВО в Донецке | 360°

17 октября 2022, 19:03
Активисты из Салехарда направили гуманитарную помощь участникам СВО в Донецке
Активисты «Волонтерской роты „Боевого братства“» из Салехарда направили гуманитарный груз военным, которые располагаются на территории ДНР. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
Грузы направили на автомобилях «Урал» и «Нива». В сборе гуманитарной помощи приняли участие местные предприниматели. Военным пришлют спецсредства, экипировку и медикаменты.
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«Они делают важную работу. Они обеспечивают нам здесь спокойную жизнь», — высказался о бойцах руководитель «Волонтерской роты» Дмитрий Кашников.
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