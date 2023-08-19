19 августа 2023, 23:31
Актер сериала «Нюхач» погиб в рядах ВСУ на Украине
Актер Алексей Хильский получил смертельное ранение на Украине
Артист Алексей Хильский скончался на Украине. Об этом написали местные СМИ, сообщила «Российская газета».
Хильский служил в рядах ВСУ. О гибели актера также на своей странице в Facebook* рассказала его супруга Надежда.
Реклама
Алексей Хильский родился в Днепродзержинске. В 2010 году он пришел служить в театре «Верим!» в Днепропетровске. В 2016 году после окончания театрально-художественного колледжа актер начал активно сниматься в кино.
Среди его работ есть сериалы, снятые на русском языке, например «Нюхач» и «Подкидыши».
Последним проектом Хильского был третий сезон сериала «Вызов», съемки которого начали в 2023 году.
Ранее стало известно о гибели бывшего народного депутата Верховной рады Олега Барна. Его ликвидировали на Херсонском фронте в зоне СВО.
*Facebook входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской.
Украина
Актеры
Реклама
Реклама