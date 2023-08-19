Спецоперация 19 августа 2023, 23:31 Актер сериала «Нюхач» погиб в рядах ВСУ на Украине Актер Алексей Хильский получил смертельное ранение на Украине Википедия

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Артист Алексей Хильский скончался на Украине. Об этом написали местные СМИ, сообщила «Российская газета».

Хильский служил в рядах ВСУ. О гибели актера также на своей странице в Facebook* рассказала его супруга Надежда.

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Алексей Хильский родился в Днепродзержинске. В 2010 году он пришел служить в театре «Верим!» в Днепропетровске. В 2016 году после окончания театрально-художественного колледжа актер начал активно сниматься в кино.

Среди его работ есть сериалы, снятые на русском языке, например «Нюхач» и «Подкидыши».

Последним проектом Хильского был третий сезон сериала «Вызов», съемки которого начали в 2023 году.

Ранее стало известно о гибели бывшего народного депутата Верховной рады Олега Барна. Его ликвидировали на Херсонском фронте в зоне СВО.

*Facebook входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской.