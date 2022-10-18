Актер Иван Охлобыстин рассказал о встрече с бойцами на передовой | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 15:46 Актер Иван Охлобыстин рассказал о встрече с бойцами на передовой

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Российский актер Иван Охлобыстин совсем недавно вернулся из Донбасса, где снимал фильм о местных жителях. Он рассказал, что во время посещения присоединенных республик проводит встречи не только с обычными людьми, но и с бойцами, передала «Вечерняя Москва».

«Также выступаю перед ними, просто разговариваем. Они молодцы, всегда с улыбкой на лице отвечают, что все хорошо, победа будет за нами», — сообщил артист.

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Иногда актер развозит гуманитарную помощь людям, но чаще всего делает это через центр распределения.

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В беседе с журналистам он подчеркнул, что не только гуманитарная помощь, но и песни, и общение с людьми являются поддержкой, которую люди должны почувствовать.