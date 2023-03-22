Спецоперация 22 марта 2023, 03:28 Актер Антон Шагин передал помощь бойцам в зоне спецоперации Актер Антон Шагин передал российским бойцам в зону СВО снаряжение и письма от детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В рамках проекта Общероссийского Народного Фронта «Все для Победы!» российский актер и поэт Антон Шагин решил оказать помощь бойцам спецназа в зоне проведения спецоперации. Он привез им необходимое оборудование и письма от детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шагин побывал в зоне спецоперации и передал российским солдатам необходимое оборудование, снаряжение и другие вещи, приобретенные на средства неравнодушных россиян принявших участие в проекте «Все для Победы!». Всего было собрано более 13 миллионов рублей.

Реклама

Актер прибыл в зону СВО вместе с представителями Народного фронта. Военнослужащим передали портативные радиостанции, аккумуляторы, бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры.

Реклама

«Хочу сказать спасибо вам за то, что вы делаете для нас, для наших детей, для нашего будущего. Это не просто слова. Это то, что лежит на сердце, крайняя степень благодарности и низкий вам поклон», — сказал актер бойцам.

Кроме оборудования и инструментов, Шагин привез участникам СВО письма от детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Среди солдат был брат актера — Константин. Мужчина добровольно отправился защищать Родину.

Ранее Владимир Стеклов приехал на встречу с бойцами Спецоперации в Донбасс. Российский актер поделился с бойцами историями из жизни и прочитал им стихи. Стеклом заявил, что приехал к солдатам не в первый и не в последний раз.