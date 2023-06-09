Спецоперация 09 июня 2023, 11:00 Аксенов выразил уверенность в изменении целей СВО Глава Крыма Аксенов: цели СВО могут скорректировать, у меня нет в этом сомнений РИА «Новости»

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Цели спецоперации России могут скорректировать, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Крым 24».

Аксенов уточнил, что президент РФ ранее обозначил цели и задачи СВО. Они всем известны. Однако, по его словам, ситуация меняется, поэтому, возможно, произойдет корректировка.

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«Цели там должен обозначить лидер, он их обозначит так или иначе, то есть окончательно <…> Ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы», — сказал глава Крыма.

Политик добавил, что лично у него нет в этом сомнений. По его словам, изначально он полагал, что если значительная территория Украины останется не демилитаризованной — она быстро вступил в ЕС и НАТО. И из-за этого в дальнейшем России будет затруднительно о чем-либо говорить с этой стороной, пояснил Аксенов.