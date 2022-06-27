«Акациями» по нацистам: Минобороны показало сверхточные удары ВС РФ

ВС России ударили по позициям ВСУ из САУ «Акация» и гаубиц «Мста-Б». Кадры выполнения этой боевой задачи в зоне спецоперации РФ на Украине опубликовали в Telegrаm-канале Минобороны.

«Батареи САУ „Акация“ и гаубиц „Мста-Б“ с закрытых огневых позиций нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ», — сообщили представители ведомства.

По их словам, задачу выполняли в рамках артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции противника. Точный район запуска боекомплектов не уточняется. В Минобороны сообщили, что попавшие на видео выстрелы уничтожили колонну ВСУ в составе БМП и большегрузных колесных автомобилей с личным составом.

На кадрах видно, что технику установили в лесном массиве и замаскировали ее специальной тканью и ветками. В видеосюжет попал процесс подготовки к выполнению ударов, а также сами выстрелы с разных ракурсов. По словам представителей Минобороны, перед выполнением задачи ВС России уточнили позиции ВСУ с помощью беспилотников.

После нанесения прицельных ударов расчеты САУ и гаубиц покинули позиции.