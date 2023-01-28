Спецоперация 28 января 2023, 08:26 Аграрное предприятие пострадало при обстреле ВСУ в Новоалександровке СЦКК ЛНР: аграрное предприятие пострадало при обстреле Новоалександровки со стороны ВСУ

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Аграрное предприятие пострадало в результате обстрела Новоалександровки в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки в республике зафиксировали один обстрел со стороны украинских боевиков. В 07:30 по Новоалександровке Троицкого района ударили тремя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS. На аграрном предприятии оказались повреждены зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника.

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На этой неделе ВСУ практически каждый день обстреливали территорию Луганской Народной Республики ракетами HIMARS. В среду, 25 января, восемь ракет обрушились на Рубежное и Кременную. В Рубежном была полностью разрушена придорожная гостиница, в Кременной — три образовательных учреждения. Также пострадали здание администрации Кременского района и кафе.