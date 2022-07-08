facebook_pixel
    08 июля 2022, 14:06

    Аграрии ЛНР выложили на поле буквы ZOV в качестве поддержки спецоперации

    Александр Иванов

    Аграрии Луганской Народной Республики в честь старта уборочной кампании выразили поддержку силам Народной милиции и российским вооруженным силам, участвующим в спецоперации по освобождению Донбасса. На поле появилась надпись ZОV.

    Она находится в освобожденном Новоайдарском районе. Власти поделились видео, сделанным с высоты птичьего полета.

    Накануне стало известно, что аграрии ЛНР продолжают заготовку сена для нужд животноводства.

    «По состоянию на 7 июля в республике заготовлено 7880 тонн сена (68,8% к потребности) и 2136 тонн сенажа», — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Сообщение процитировал сайт kp.ru.

    Лидерами по объемам заготовки грубых кормов стали аграрии Славяносербского, Новопсковского, Антрацитовского районов Луганской Народной Республики.