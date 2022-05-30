Агония донецкой группировки ВСУ

У вооруженных сил Украины началась настоящая агония. Когда они терпят поражение на фронте, то начинают обстреливать мирных жителей. Именно это и произошло 29–30 мая, когда ВСУ расстреляли центр Донецка из тяжелой артиллерии. Военкор Денис Григорюк рассказал «360», почему так происходит. Он уверен, что спецоперация не затянулась, а движется планомерно и рассказал о настроениях людей в уже освобожденном Мариуполе.

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ВСУ стреляют по мирным из-за поражений на фронте

По тыловым районам Донецка 29 мая нанесли удар. ВСУ обстреляли территории, которые либо продолжительный период не попадали под обстрел, либо вовсе не фигурировали в сводках весь период конфликта. Украинская армия вела обстрел со своих позиций в Авдеевке. Сейчас этот город активно штурмуют союзные силы ДНР и России.

Как показывает практика, ВСУ регулярно начинают стрелять по мирным жителям, когда терпят поражение на фронте. Денис Григорюк.

Подобная ситуация была в Верхнеторецком. Это — населенный пункт, который был разделен линией разграничения. Поселок освободили бойцы ДНР, после чего продвинулись дальше. Населенный пункт практически не пострадал, но после того, как республиканские силы продвинулись, ВСУ начали бить по поселку, где еще оставались мирные жители.

Источник фото: Аналитическая служба Донбасса

Свист, который сопровождал обстрел, действительно был нетипичным. Не могу наверняка сказать, что это было западное вооружение, но коллеги и отдельные эксперты утверждают, что это была та самая артиллерия, о которой заявляли западные страны и которой радовались на Украине. Судя по всему, 29 мая ВСУ протестировали новое вооружение и теперь будут дальше стрелять туда, куда раньше достать не могли.

Продвижение сил союзников и проблема с водой в ДНР

Не могу сказать, что наступление затягивается. Нужно понимать, что на донецком направлении ВСУ сконцентрировали мощную группировку. Им важно было нанести удар по Донецку, отрезать его от Горловки, взять под контроль ключевые трассы и высоты. Так как был нанесен превентивный удар, теперь Народная милиция (НМ) ДНР идет в наступление и республиканским силам нужно разгромить группировку ВСУ. Поэтому неудивительно, что продвижение сил не молниеносное, хотя лично я даже на подобный исход не рассчитывал, так как понимал, что в той же Авдеевской промзоне собрано очень много сил и техники для ведения боевых действий.

В ситуации, когда даже в тыловые районы летят снаряды, отсутствие воды уже не такая серьезная проблема. Да, с водоснабжением туго. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо освободить всю территорию Донбасса Денис Григорюк.

Дело в том, что условный «краник» находится в Славянске, который контролируют пока еще ВСУ. Об этом недавно заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Но это не было секретом, так как о специфике водоснабжения в Донбассе специалисты знали всегда.

Почему спецоперация не закончилась молниеносно

Не считаю, что спецоперация затянулась. Боевые действия крайне редко заканчиваются быстро. Даже отдельные сражения могут затянуться на долгий период, не говоря уже о таком сложном процессе, как демилитаризация Украины.

Нужно понимать, что воевать с группировками боевиков или террористов - это одно, но совершенное другое — с регулярной армией Денис Григорюк

Несмотря на то, что у ВСУ есть огромные проблемы с вооружением, мотивацией и прочим, все же это — армия, а не разрозненные группы вооруженных людей. Поэтому не нужно обольщаться и думать, что процесс демилитаризации Украины закончится быстро.

К тому же, нужно понимать, что за скорость придется платить жизнями. Жизнями военнослужащих и мирного населения. Это недопустимо. Поэтому ускоряться никто не планирует Денис Григорюк.

Настроение среди мирных и военных Донбасса

Если говорить о мирных, то они, конечно же, ждут завершения боевых действий. Гражданские морально и физически устали от войны. Кто-то потерял не только имущество, но и близких. Разумеется, это не пройдет бесследно для психики.

Источник фото: Аналитическая служба Донбасса

Если говорить о Мариуполе, то там уже боевые действия завершились. Люди там переживают по поводу грядущей зимы. Многие остались без жилья, обитают буквально под открытым небом. Мариупольцев беспокоит восстановление города. Что касается военных, то они хотят поскорей освободить территории Донбасса, которые еще находятся под контролем ВСУ. Но это не единственное желание. Конечно же, солдаты хотят вернуться домой к близким. Военнослужащие выматываются — как физически, так и морально. К тому же мобилизованные уже давно не были дома, полноценно не могли пообщаться с родными.

Шаги к мирной жизни

Чаще всего в последние несколько месяцев я снимаю именно в Мариуполе. Видел его пылающим в середине марта, видел его частично освобожденным, когда по городу передвигались снайперские расчеты «Азова»* и стреляли по гражданским, был в Мариуполе, когда «азовцев»* заблокировали на «Азовстали» и утюжили из артиллерии и авиации. И вот недавно я увидел совершенно иной Мариуполь.

Теперь там значительно безопаснее, чем в Донецке. Боевые действия прекратились, мирные спокойно передвигаются по городу. В Мариуполе заработали школы. Всего около 10. Классы переполнены. Это уже первые шаги к мирной жизни Денис Григорюк.

Начался процесс очистки города от последствий боевых действий. В драмтеатре убрали обрушившуюся крышу, с дорог исчезли подбитые танки и автобусы, которые «азовцы»* использовали в качестве баррикад. По городу передвигаются спасатели России на спецтехнике и устраняют последствия войны.

Источник фото: Аналитическая служба Донбасса

Когда был в последний раз в Мариуполе, узнал, что восстановлением города займется Санкт-Петербург. Эту новость стали сообщать местным. Это совершенно не удивительно, так как в день, когда мы вывозили мирных жителей из подвалов во время активных боевых действий, они беспокоились о судьбе города, спрашивали, что будет с Мариуполем. Поэтому новость о восстановлении мариупольцы восприняли как нечто обнадеживающее.

Источник фото: телеканал «360»

Да и лично я обрадовался этому. Повторюсь, видел Мариуполь в наиболее сложный период и с каждой поездкой город менялся.

Хочется верить, что его будут восстанавливать также быстро. Хочется увидеть его еще и благополучным, а не только в условиях войны Денис Григорюк

* «Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.