Агония батальонов из зэков на Украине

США одобрили оказание помощи Украине по ленд-лизу. Несмотря на то, что ВСУ смогут получать вооружение и боеприпасы более оперативно, нужно не забывать, что с мобилизацией в этой стране сложилась критическая ситуация. Потери украинской армии большие, некоторые мужчины пытаются бежать за границу, переодеваясь в женщин. Власти страны уже пошли на то, чтобы формировать батальоны из осужденных, заявил эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Батальоны из зэков

Я понимаю лимит мобилизационных возможностей Украины. За время проведения нашей спецоперации более пяти миллионов украинского населения уехало с территории страны. Если уже [некоторые мужчины], переодеваясь в женскую одежду, пытаются убежать, наверное, это говорит не о воле к победе.

Система мобилизации, которая сейчас происходит, подвержена критике. Из нескольких колоний освободили осужденных вне зависимости от статьи, по которой они отбывают наказание. Из них в полном составе сформировали три батальона.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

Им будет выдано оружие. Но возможности качественно выполнять возложенные на них обязанности у этих батальонов, конечно, нет. Это говорит о некой агонии.

И, конечно, могу некрасиво сказать, но получится обезьяна с гранатой. Причем с хорошей гранатой, которая имеет радиус разлета, зону поражения, правильный боеприпас, но обезьяна

Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, это расхожее выражение, сравнение.

Людской ресурс привлечения [практически исчерпан]. Ряд территорий не находится в зоне мобилизации, а те [граждане], которые находятся за границей, они не формируют там добровольческие отряды. Они на Украину пересылают купленные по дешевке автомобили, показывая тем самым доброе отношение европейцев к ним.

Попытка устроить панику

Ситуация в [приграничных территориях РФ] может обостряться. Факты [обстрелов со стороны Украины] имеют место. У России создана система ПВО вдоль границы. После возникновения фактов прорыва ПВО, которая была достаточно усилена, меняет статическое время применения тех или иных боеприпасов и создает панику. Но власти приграничных территорий выстроили правильное взаимодействие с военной группировкой, которая прикрывает данные территории. Они работают в отлаженном взаимодействии.

Украина пытается обвинять Россию в обстрелах тех или иных объектов при том, что удар по ним наносится «Точкой-У», которая состоит на вооружении у ВСУ. У России такого вооружения уже нет, ей оно просто не нужно.

Источник фото: РИА «Новости»

Представьте, когда вы имеете бензопилу «Дружба-2» и параллельно возникла электропила. Подумайте, какую пилу вы будете использовать при наличии возможности заправить бензопилу и так далее. Конечно, вы будете пользоваться новыми образцами.

Дальность того вооружения, которое есть у ВС РФ, его емкость, возможность обхода ПВО, скорость, система самонаведения во многом превосходят старые образцы, поэтому пользоваться этим малоэффективно и мы этого не делаем.

Источник фото: РИА «Новости»

Случаи таких обстрелов, в которых пытаются обвинять Россию, нужно документировать.

Предполагаю, что по окончании этих действий, которые можно назвать неким армагеддоном всех объединенных натовских группировок, сил и средств, будет организован трибунал

Документация всех тех номерных обозначений снарядов, траектории полетов, разрушений будет востребованы в новом процессе наподобие нюрнбергского.

Ведь даже те выстрелы, которые были по вокзалу именно на Украине, были вне зоны воздействия российских Вооруженных сил. А международные журналисты сняли, показали принадлежность данного изделия. Тоже речь шла о кассетном боеприпасе «Точка-У», принадлежности ее к ВСУ, к 8-й бригаде.