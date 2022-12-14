14 декабря 2022, 18:31
Агента ВСУ в форме работника ремонтной бригады поймали на Запорожской АЭС
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Карчаа: на ЗАЭС обнаружили агента ВСУ
На Запорожской атомной электростанции обезвредили агента ВСУ. Он представлялся рабочим ремонтной бригады, чтобы собирать и передавать данные об объекте украинским боевикам. Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «Соловьев Live».
«Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ. И был выявлен такой, не знаю, как его назвать, наводчик или пособник диверсантов», — сказал он.
Реклама
Карчаа добавил, что агент разведывал, как работает система охраны на станции. Он вел скрытую съемку помещений, где находится охранная сигнализация, а также снимал моменты, когда открывались двери, пытаясь установить алгоритм этого действия.
Реклама
У агента изъяли планшет. По словам Карчаа, там нашли «очень много интересного».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в контактах с МАГАТЭ по ЗАЭС и продолжает поддерживать их. Главная задача сотрудничества — обеспечить безопасность электростанции в связи с обстрелами со стороны украинских военных.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
Запорожская АЭС
Реклама
Реклама