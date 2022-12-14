Спецоперация 14 декабря 2022, 18:31 Агента ВСУ в форме работника ремонтной бригады поймали на Запорожской АЭС Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Карчаа: на ЗАЭС обнаружили агента ВСУ РИА «Новости»

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На Запорожской атомной электростанции обезвредили агента ВСУ. Он представлялся рабочим ремонтной бригады, чтобы собирать и передавать данные об объекте украинским боевикам. Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «Соловьев Live».

«Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ. И был выявлен такой, не знаю, как его назвать, наводчик или пособник диверсантов», — сказал он.

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Карчаа добавил, что агент разведывал, как работает система охраны на станции. Он вел скрытую съемку помещений, где находится охранная сигнализация, а также снимал моменты, когда открывались двери, пытаясь установить алгоритм этого действия.

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У агента изъяли планшет. По словам Карчаа, там нашли «очень много интересного».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в контактах с МАГАТЭ по ЗАЭС и продолжает поддерживать их. Главная задача сотрудничества — обеспечить безопасность электростанции в связи с обстрелами со стороны украинских военных.