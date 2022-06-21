Власти освобожденной территории Запорожской области считают, что АЭС в Энергодаре поступит под управление Российской Федерации. Процесс будет постепенным, рассказал ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его мнению, это произойдет рано или поздно, «скорее всего, рано», в соответствии с «логикой процесса».

«Сделано это будет максимально аккуратно и щадяще, чтобы не было никаких провокаций со стороны присутствующих в украинском „Энергоатоме“ и в „Укрэнерго“ агентов влияния [президента Украины Владимира Зеленского]», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что атомная энергетика — «серьезная отрасль», поэтому нужно взвешивать каждый шаг.

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских силовиков и Росгвардии. Вместе с ними работу выполняет Нацгвардия Украины, которая, по словам Рогова, при заходе ВС России в Энергодар перешла на их сторону.

По Запорожской АЭС остается «масса вопросов», признал член совета ВГА Запорожья.

«Естественно, Россия остается верна международным стандартам и взаимодействию с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — прим. ред.), поэтому все действия, которые осуществляются помимо обеспечения безопасности, происходят по согласованию и с уведомления непосредственно МАГАТЭ», — заметил Рогов.

Российские силовики взяли под контроль Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Это крупнейшая атомная станция в Европе, производившая четверть всей электроэнергии на Украине.