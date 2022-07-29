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    29 июля 2022, 13:50

    Аэропорт включили в трехлетний мастер-план восстановления Мариуполя

    Власти Мариуполя утвердили мастер-план восстановления города за три года

    Екатерина Виславская

    Мариуполь полностью восстановят за три года. В мастер-план, кроме других объектов и жилых домов, включили аэропорт. На этапе этого года в нем возведут и восстановят 90 соцобъектов. Детали программы раскрыл вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил ТАСС.

    «На 100 страницах расписан такой труд, где мы очень подробно расписали, как будем по годам восстанавливать Мариуполь», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    На восстановление города заложено три года. В плане прописаны все работы, начиная строительством жилых домов, заканчивая ремонтом инженерной и созданием новой транспортной инфраструктуры.

    Только в 2022 году в Мариуполе восстановят 90 соцобъектов, таких как детсады, школы и больницы. К концу срока отремонтируют все подобные учреждения. К работе над историческими районами на конкурсной основе привлекут архитекторов, создадут новую набережную.

    Кроме того, в мастер-план предложили включить аэропорт Мариуполя, сообщил Марат Хуснуллин. Над его восстановлением уже работают.