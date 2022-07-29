Аэропорт включили в трехлетний мастер-план восстановления Мариуполя

Мариуполь полностью восстановят за три года. В мастер-план, кроме других объектов и жилых домов, включили аэропорт. На этапе этого года в нем возведут и восстановят 90 соцобъектов. Детали программы раскрыл вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил ТАСС.

«На 100 страницах расписан такой труд, где мы очень подробно расписали, как будем по годам восстанавливать Мариуполь», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

На восстановление города заложено три года. В плане прописаны все работы, начиная строительством жилых домов, заканчивая ремонтом инженерной и созданием новой транспортной инфраструктуры.

Только в 2022 году в Мариуполе восстановят 90 соцобъектов, таких как детсады, школы и больницы. К концу срока отремонтируют все подобные учреждения. К работе над историческими районами на конкурсной основе привлекут архитекторов, создадут новую набережную.

Кроме того, в мастер-план предложили включить аэропорт Мариуполя, сообщил Марат Хуснуллин. Над его восстановлением уже работают.