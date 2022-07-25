Аэропорт Мариуполя после восстановления станет «аэродромом двойного назначения», сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев. Воздушную гавань должны восстановить за три года.

«Аэропорт Мариуполя будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения», — рассказал Солнцев.

Строители уже сейчас активно восстанавливают разрушенный во время боевых действий Мариуполь. Рабочие реставрируют пострадавшие жилые дома и возводят новые. Есть список построек, которые пустят под снос. Российские военные и сотрудники МЧС разминировали в Мариуполе все пляжи.

Восстановление жилфонда города должно завершиться к 2024 году. Работа предстоит огромная, подрядчики трудятся минимум по 10 часов в день. Военнопленных к восстановлению инфраструктуры не привлекают — это связано с требованиями международных конвенций.

До конца 2022 года примут программу развития Мариуполя до 2035 года, ранее писал RT.