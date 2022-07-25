Аэропорт Мариуполя после восстановления станет аэродромом двойного назначения
Власти ДНР: аэропорт Мариуполя после восстановления станет аэродромом двойного назначения
Аэропорт Мариуполя после восстановления станет «аэродромом двойного назначения», сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев. Воздушную гавань должны восстановить за три года.
«Аэропорт Мариуполя будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения», — рассказал Солнцев.
Строители уже сейчас активно восстанавливают разрушенный во время боевых действий Мариуполь. Рабочие реставрируют пострадавшие жилые дома и возводят новые. Есть список построек, которые пустят под снос. Российские военные и сотрудники МЧС разминировали в Мариуполе все пляжи.
Восстановление жилфонда города должно завершиться к 2024 году. Работа предстоит огромная, подрядчики трудятся минимум по 10 часов в день. Военнопленных к восстановлению инфраструктуры не привлекают — это связано с требованиями международных конвенций.
До конца 2022 года примут программу развития Мариуполя до 2035 года, ранее писал RT.