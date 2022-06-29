Адвокат Шона Пиннера рассказал о порядке рассмотрения кассационной жалобы на смертный приговор

Защита британского наемника ВСУ Шона Пиннера, которого приговорили к смертной казни в ДНР, подала кассационную жалобу. Адвокат заявила телеканалу «Звезда», что это не приостановит исполнение наказания.

Приговор Верховного суда ДНР еще не вступил в законную силу. Уголовно-процессуальный кодекс республики предусматривает срок для его обжалования, и только по окончании этого срока он вступит в силу. Срок еще не истек.

«В это время подана жалоба. По этому УПК оно приостановило, но на исполнение, на вступление приговора в силу это не влияет. То есть это право осужденного подать кассационную жалобу», — объяснила адвокат Шона Пиннера.

Однако ТАСС адвокат Юлия Церковникова заявила, что подача кассационной жалобы приостановит вступление решения суда в законную силу.

«В соответствии с частью второй статьи 405 УПК ДНР подача кассационных жалоб или представление на судебные решения, указанные в первой части статьи 399 УПК ДНР, приостанавливает вступление их в законную силу», — сказала Юлия Церковникова.

Кассационную жалобу на смертный приговор адвокат Шона Пиннера подала 28 июня. Этот факт подтвердили в Верховном суде ДНР. Суд может изменить приговор или оставить, как есть, вовсе отменить его и направить дело на новое рассмотрение или закрыть.

Верховный суд ДНР в начале июня приговорил двух британцев и одного марокканца к смертной казни за наемничество. Ранее экспертиза выявила у Саадуна Брагима психопатию, а Эйден Аслин попрощался с матерью.