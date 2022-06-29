Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни наемника ВСУ из Англии подала кассацию

Правоохранители ДНР приговорили наемника украинской армии из Британии Шона Пиннера к смертной казни. Его адвокат Юлия Церковникова подала кассацию. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Кассационная жалоба на смягчение приговора подана. Если ее отклонят, будем просить о помиловании», — сказала правозащитница.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что не получал просьб о помиловании со стороны приговоренных к расстрелу иностранных наемников.

Суд избрал для Пиннера меру пресечения за преступления против мирного населения республики 9 июня. Об этом сообщил RT. Кроме него подобный приговор вынесли британцу Эйдену Эслину и марокканцу Саадуну Брагиму.

По их делу велось следствие. В результате правоохранители установили, что эти осужденные служили в рядах ВСУ. Их конечной целью был насильственный захват власти в ДНР. По мнению следствия, осужденные выполняли приказы представителей Украины за вознаграждение.