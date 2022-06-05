Нынешнюю Украину нужно переименовать исходя из превалирующего региональной представленности в правительстве. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал сотрудник администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — сказал он.

По его словам, сегодня именно представители именно этих двух областей занимают ведущие посты в других регионах страны. Рогов предположил, что это связано с недоверием текущего правительства Украины к населению центральных и юго-восточных регионов. Поэтому в этих областях ставят «сатрапов», которые стращают, терроризируют и запугивают мирных жителей.

Запорожская область частично находится под контролем российской армии. Однако в регионе по-прежнему обнаруживают следы работы украинских диверсантов. О ликвидации одной из подобных группировок стало известно 4 июня. Сторонников украинской позиции нейтрализовали в Мелитопольском районе.