Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 03:15 Поделиться Telegram

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Viber Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе Администрация Киева: в городе объявлена воздушная тревога РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Киеве. О срабатывании сирен в столице сообщила пресс-служба городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты», — написала администрация в Telegram-канале.

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Через полчаса местные власти объявили отбой тревоги. Они призвали жителей города внимательно следить за информацией и в случае повторного срабатывания сирен вернуться в укрытия.

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Днем в субботу, 15 октября, воздушную тревогу объявляли не только в Киеве, но и Черниговской и Сумской областях.

Российские войска не первый день наносят массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что обстрелы стали вести согласно рекомендации Минобороны и плану Генштаба. Он предупредил, что за следующими попытками Украины устроить теракты в российских регионах последуют еще более жесткие ответы. По словам главы государства, киевский режим поставил себя на одну ступень с международными террористическими формированиями.

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