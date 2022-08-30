Херсонскую область охраняют российские военнослужащие, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны украинских боевиков. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны Российской Федерации. Выстроено несколько защитных рубежей. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — сказал он РИА «Новости».

Так Стремоусов прокомментировал заявления украинской стороны о начале контрнаступления на южном направлении.

29 августа Минобороны России заявило, что украинские войска решили пойти в наступление в Николаевской и Херсонской областях, но их попытка провалилась. ВСУ пытались наступать по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского, отметили в военном ведомстве.

В результате активной обороны российских военнослужащих, подразделения ВСУ понесли большие потери. В ходе боевых действий уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машин пехоты и девять других боевых бронированных машин, также сбиты два штурмовика Су-25.