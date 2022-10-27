Администрация Херсонской области переехала на левый берег | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 08:42 Администрация Херсонской области переехала на левый берег Замглавы Херсонской области Стремоусов: администрация переехала на левый берег РИА "Новости"

Читать 360tv в

Администрацию Херсонской области перемести на левобережную часть Днепра. Поставленные задачи по обеспечению жизнедеятельности региона сейчас выполняются. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», — сказал он.

Реклама

Стремоусов добавил, что снабжение правобережной части региона и его центра всеми нужными товарами не прекращаются. Речь идет о медикаментах и продуктах питания. Городские службы продолжают работу в специальном режиме.

Реклама

По его словам, в Херсонской области закончили формирование штаба теробороны, которым руководит врио губернатора Владимир Сальдо.

Стремоусов сообщил, что население сможет вернуться после того, как линию фронта удастся отодвинуть. Он отметил, что в основном все мероприятия по переезду уже закончены.

Ранее Сальдо заявил, что уже более 70 тысяч человек переместились с правого берега Днепра на левый.