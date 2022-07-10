Административное здание загорелось в Донецке после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали Донецка, повредив одно из административных зданий в Калининском районе, начался пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня утром в Калининском районе в административном здании по адресу: ул. Сигова, 2 (г), предположительно после обстрела возник пожар. Информация уточняется», — написал он.

Согласно сводке Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР, националисты за 15 минут выпустили 10 натовских снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Украинские военные вели обстрел со стороны населенного пункта Первомайское.

Накануне сообщалось, что при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя Донецка и еще пять человек пострадали.