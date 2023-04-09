Спецоперация 09 апреля 2023, 03:03 Ад под Херсоном. Российские войска нанесли массированный удар по ВСУ «умными бомбами» «РВ»: ВКС РФ в Херсонской области нанесли массированный удар по ВСУ «умными бомбами» РИА «Новости»

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Военно-космические силы России на линии фронта в Херсонской области нанесли массированные удары «умными бомбами» по местам дислокации боевиков ВСУ и скоплению техники. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации авторов канала, украинская сторона пишет об ударах по Херсонской области российскими Су-35.

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«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад…», — пишут местные СМИ.

Украинские военные опасаются пуска авиационных бомб по территории региона. В Бериславщине российские самолеты залетали на пусковые рубежи дважды, передают слова военных ВСУ военкоры «Русской Весны». Также стало известно, что после прилетов в пригороде Херсона исчез свет.

Российские артиллеристы поразили пункт дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Удар был нанесен по позициям противника, расположенным у населенного пункта Токаревка.