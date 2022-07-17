Подавляющее большинство иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, является «мусором», заявил «360» военный эксперт, журналист Виктор Баранец. Он отметил, что эти люди думают не о здоровье, а о том, как бы заработать больше денег, отсюда их несостоятельность.

Далее — прямая речь эксперта.

Если говорить беспощадной правдой, то 98, а то 99% иностранных наемников — это так называемый мусор. Мусор, который думает не о здоровье, а как «бабла» побольше заработать. Потому они приехали, еще и условия поставили. Сначала они соглашались на две тысячи евро, а потому уже стали требовать три тысячи евро.

Действительно, у них же никто здоровье не проверяет Виктор Баранец военный эксперт.

Главным показателем их здоровья в вербовочных пунктах Украины (а такими вербовочными пунктами, запомните, являются посольства Украины за рубежом) — там они даже не скрывали, они даже делали объявление и многие, очень многие ехали на Украину через посольства. Их оформляли посольства. Чтоб вы знали, посольства соучаствуют в этом деле. И для них главным показателем здоровья являются два слова — «Слава Украине»!

Крикнул «Слава Украине» — значит, все, ты готов, ты уже готовый боец на поле боя Виктор Баранец военный эксперт

Другое, о чем помалкивает украинская пресса — там были такие нервные срывы, что эти наемники перестреливали друг друга. Почему? Потому что вместе с наемниками заползают не только те, у кого там с психикой ненормально, а заползает огромное количество наркоманов. Они с помощью наркотиков снимают стресс, который испытывают на поле боя. Зачастую активный прием наркотиков усугубляет те болячки, которые у них там были на родине.

10 июля в ДНР умер пленный британский наемник Пол Ури. По словам омбудсмена республики Дарьи Морозовой, у мужчины выявили инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и заболевания сердечно-сосудистой системы.