99% иностранных наемников на Украине — мусор
Военный эксперт Баранец раскрыл причины несостоятельности иностранных наемников ВСУ
Подавляющее большинство иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, является «мусором», заявил «360» военный эксперт, журналист Виктор Баранец. Он отметил, что эти люди думают не о здоровье, а о том, как бы заработать больше денег, отсюда их несостоятельность.
Далее — прямая речь эксперта.
Если говорить беспощадной правдой, то 98, а то 99% иностранных наемников — это так называемый мусор. Мусор, который думает не о здоровье, а как «бабла» побольше заработать. Потому они приехали, еще и условия поставили. Сначала они соглашались на две тысячи евро, а потому уже стали требовать три тысячи евро.
Действительно, у них же никто здоровье не проверяет
Виктор Баранец
военный эксперт.
Главным показателем их здоровья в вербовочных пунктах Украины (а такими вербовочными пунктами, запомните, являются посольства Украины за рубежом) — там они даже не скрывали, они даже делали объявление и многие, очень многие ехали на Украину через посольства. Их оформляли посольства. Чтоб вы знали, посольства соучаствуют в этом деле. И для них главным показателем здоровья являются два слова — «Слава Украине»!
Крикнул «Слава Украине» — значит, все, ты готов, ты уже готовый боец на поле боя
Виктор Баранец
военный эксперт
Другое, о чем помалкивает украинская пресса — там были такие нервные срывы, что эти наемники перестреливали друг друга. Почему? Потому что вместе с наемниками заползают не только те, у кого там с психикой ненормально, а заползает огромное количество наркоманов. Они с помощью наркотиков снимают стресс, который испытывают на поле боя. Зачастую активный прием наркотиков усугубляет те болячки, которые у них там были на родине.
10 июля в ДНР умер пленный британский наемник Пол Ури. По словам омбудсмена республики Дарьи Морозовой, у мужчины выявили инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и заболевания сердечно-сосудистой системы.