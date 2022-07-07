facebook_pixel
    07 июля 2022, 12:14

    Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях

    Минобороны: украинские военные 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл

    Максим Зинкин

    Боевики из 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл, отказавшись от ведения боевых действий. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

    «Из 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл, отказавшись от ведения боевых действий», — заявил он.

    Помимо этого, российское военные нанесли удар по украинским военным, которые предприняли попытку высадиться на остров Змеиный.

    Также ВС РФ атаковали дислокации и склады с боеприпасами 10-й горно-штурмовой бригады, 14-й и 72-й механизированных подразделений ВСУ.