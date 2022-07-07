07 июля 2022, 12:14
Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях
Минобороны: украинские военные 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл
Боевики из 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл, отказавшись от ведения боевых действий. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Из 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл, отказавшись от ведения боевых действий», — заявил он.
Помимо этого, российское военные нанесли удар по украинским военным, которые предприняли попытку высадиться на остров Змеиный.
Также ВС РФ атаковали дислокации и склады с боеприпасами 10-й горно-штурмовой бригады, 14-й и 72-й механизированных подразделений ВСУ.