Украинские военные 80-й бригады отказались от участия в боевых действиях

Боевики из 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл, отказавшись от ведения боевых действий. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Из 80-й десантно-штурмовой бригады массово дезертировали в тыл, отказавшись от ведения боевых действий», — заявил он.

Помимо этого, российское военные нанесли удар по украинским военным, которые предприняли попытку высадиться на остров Змеиный.

Также ВС РФ атаковали дислокации и склады с боеприпасами 10-й горно-штурмовой бригады, 14-й и 72-й механизированных подразделений ВСУ.