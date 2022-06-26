ВКС России уничтожили больше 700 националистов за сутки

Российские авиация и артиллерия за минувшие сутки ликвидировали около 720 украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, всего ВС РФ за сутки поразили скопление военной техники и живой силы в 286 районах сосредоточения. Также военные ликвидировали два пункта управления в районах Бармашово и Висунск Николаевкой области, минометные и артиллерийские подразделения в 62 районах, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка Луганской Народной Республики.

Также российские военные ударом высокоточных ракет «Калибр» разгромили учебные центры украинской армии в Львовской, Житомирской и Черниговской областях.