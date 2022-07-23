Российские войска подавили удары 55 артиллерийских взводов ВСУ

Российские военные ударами по огневым позициям украинских войск подавили 55 артиллерийских взводов противника. С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он пояснил, что в районах Адамовки, Славянска и Северска удары нанесли по трем взводам реактивных систем залпового огня.

Кроме того, российские военные поразили 13 взводов с артиллерийскими орудиями и установками «Мста-С» и «Мста-Б», а также 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 взводов с самоходными установками «Гвоздика», расположившихся около населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе 11 украинских беспилотников, выпущенных украинскими войсками по Херсонской области и Донецкой Народной Республике.

Всего с начала проведения специальной военной операции Украинская армия потеряла 260 самолетов и 144 вертолета, 1600 беспилотников, 357 зенитно-ракетных комплексов, 4146 танков и бронированных машин, 763 реактивные системы залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы военной автомобильной техники.