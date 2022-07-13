360kuai: действиями на Украине США вынудили Путина «присмотреться» к Аляске

Действия США на Украине подталкивают президента Владимира Путина к мыслям о возвращении Аляски, предположили журналисты китайского издания 360kuai. Авторы статьи напомнили, что американские власти и их союзники продолжают поставлять оружие и боеприпасы для ВСУ.

В ходе выполнения спецоперации США и другие страны Запада продолжают отправлять на Украину большое количество вооружения, отметили китайские эксперты. По их мнению, это уже нашло отклик — все больше российских политиков заявляют о возможности потенциального возвращения 49-го американского штата. Президент РФ Владимир Путин не высказывался на эту тему, но, если это случится, жители Аляски будут на стороне России, уверены эксперты.

Если Путин действительно захочет вернуть Аляску, народ этого края отреагирует положительно текст статьи 360kuai.

Ранее об Аляске высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что США должны помнить: России «есть что возвращать».