Российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины сбили российские средства противовоздушной обороны над селом Беляры в Одесской области. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ПВО также уничтожили восемь украинских беспилотников над пятью населенными пунктами в Харьковской области, а также около городов Ямполь, Васильевка и села Масляковка в Донецкой Народной Республике.

«Перехвачена одна украинская баллистическая ракета „Точка-У“ в районе города Сватово Луганской Народной Республики», — добавил Конашенков.

Обстрел ракетных войск и артиллерии поразил 77 пунктов управления ВСУ, 412 районов скопления живой силы и военной техники, а также 53 огневые позиции артиллерии.

Кроме того российские военные нанесли удар по украинской роте, которая пыталась установить понтонную переправу около села Загороднее через реку Северский Донец.