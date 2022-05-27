Российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области
Конашенков рассказал об уничтожении украинского МиГ-29 под Одессой российскими ПВО
Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины сбили российские средства противовоздушной обороны над селом Беляры в Одесской области. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что ПВО также уничтожили восемь украинских беспилотников над пятью населенными пунктами в Харьковской области, а также около городов Ямполь, Васильевка и села Масляковка в Донецкой Народной Республике.
«Перехвачена одна украинская баллистическая ракета „Точка-У“ в районе города Сватово Луганской Народной Республики», — добавил Конашенков.
Обстрел ракетных войск и артиллерии поразил 77 пунктов управления ВСУ, 412 районов скопления живой силы и военной техники, а также 53 огневые позиции артиллерии.
Кроме того российские военные нанесли удар по украинской роте, которая пыталась установить понтонную переправу около села Загороднее через реку Северский Донец.