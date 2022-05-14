Российские ракеты уничтожили 28 пунктов ВСУ и два склада боеприпасов

Ракетами воздушного базирования Воздушно-космические силы России поразили 28 ротных опорных пунктов украинской армии, уничтожили два склада с боеприпасами около города Петровское в Луганской области и поселка Жовтневое под Винницей. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, оперативно-тактическая авиация поразила 33 района скопления украинских войск.

«В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведено из строя 18 единиц военной техники», — заявил Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия провели обстрел шести пунктов управления, трех укрепленных бункеров, 179 районов сосредоточения ВСУ, а также поразили огневые позиции 28 артиллерийских подразделений. Уничтожена пусковая установка системы залпового огня «Смерч» около города Березовка Одесской области.

Российские ПВО сбили пять беспилотников в Харьковской области, один дрон над островом Змеиный. Кроме того удалось перехватить выпущенную по селу Хлебороб в Сумской области баллистическую ракету «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», направлявшихся в сторону села Каменка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинская армия лишилась 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотников, 304 зенитно-ракетных комплексов, 3067 танков и боевых бронированных машин, 372 установок реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц военной автомобильной техники.