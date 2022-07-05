Российский истребитель сбил самолет Су-25  ВСУ под Херсоном

Истребитель Вооруженных сил России в результате воздушного боя сбил украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новобратское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ)», — сказал он.

Штурмовик Су-25 находится на вооружении около 25 стран по всему миру, он участвовал во всех крупных вооруженных конфликтах за последние полвека. Об этом написал ТАСС.

Конашенков рассказал, что ВКС России высокоточным оружием нанесли удар и уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц техники о 93-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.

По словам представителя Минобороны РФ, высокоточным оружием поражены два пункта управления ВСУ в Донецкой Народной Республики, живая сила и техника ВСУ в 18 районах, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением под Харьковом.