СМИ сообщили о передаче Украине более 200 танков T-72

Польша направила на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом говорится в сообщении «Польского радио».

Кроме того в список вооружения вошли самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», а также ракеты класса «воздух — воздух» для истребителей МиГ-29 и Су-27.

Помимо тяжелой техники Польша передала ВСУ разведывательные дроны и переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.

Как отметил RT со ссылкой на заявление польских журналистов, доставленных на Украину танков достаточно для формирования двух бригад.

О передаче танков Украине ранее сообщал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. При этом не уточнил ни количество техники, ни модели переданных боевых машин.