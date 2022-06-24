ВКС России уничтожили больше 200 наемников на Украине

Воздушно-космические силы России в рамках спецоперации на Украине ударом высокоточного оружия по трем пунктам дислокации ликвидировали более 200 наемников и около 100 националистов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожены более 200 „солдат удачи“ и до 100 военных ВСУ в населенном пункте Олешки Харьковской области, а также Голицино и Николаеве Николаевской области», — заявил он.

Всего за прошедшие сутки отечественная авиация ликвидировала больше 620 националистов и 19 единиц бронированной техники.

Помимо этого, российские ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов и пять самолетов Су-25 в районах Высокополье Николаевской области и Долгенькое Харьковской области.