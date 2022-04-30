Россияне прислали главе ДНР больше 20 квадрокоптеров

Жители России прислали главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину 24 квадрокоптера. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Пушилин в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым рассказывал, что бойцы республики нуждаются в беспилотных летательных аппаратах для проведения разведки местности. Неравнодушные россияне прислали необходимые коптеры.

«Коптеры пришли на мой адрес по почте от обычных людей из Вологды, Красногорска, Твери, Ростовской, Ярославской, Иркутской областей, Республики Марий Эл, Москвы и Московского округа, Нижнего Новгорода», — написал он.

Пушилин отметил, что в каждой посылке нашел слова поддержки.

«Фронт не подведет, когда такое отношение тыла. Спасибо всем, кто прислал помощь для ребят на передовой, откликнувшись по зову сердца», — заключил глава республики.

Ранее Пушилин сообщил, что военный парад не пройдет в ДНР 9 Мая. Власти республики проведут его после полного освобождения от националистов.