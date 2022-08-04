Украинские боевики обстреляли Донецк и Макееву

Украинские националисты ударили по Донецку и Макеевке. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нацисты выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра 152 миллиметра, в Макеевку полетели 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Обстрел вели со стороны населенных пунктов Невельское и Авдеевка соответственно.

Также нацисты нанесли удар по центру Донецка, где проходило прощание с погибшей командиром реактивной дивизии ДНР Ольгой Качурой.

Торжественная церемония началась в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, однако ее пришлось перенести, сообщал RT. Собравшиеся на прощание посетители укрылись в убежище на время обстрела.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Донецка есть раненные и погибшие, точное количество жертв украинской агрессии пока уточняется.