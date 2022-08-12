Зоны для молитв оборудовали в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи появилась импровизированная православная часовня и молитвенное пространство для представителей других религий. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что после открытия рейсов в Тель-Авив, города Турции, ОАЭ, Египет, Азербайджан, Киргизию и Узбекистан необходимость оборудования таких мест сильно возросла.

«Для жителей иностранных государств, многие из которых являются ревностными верующими, посещение молитвенных зон в определенные часы крайне важно. Всего таких зон в аэропорту Сочи теперь три», — рассказали в сочинском аэропорте.

Православную часовню оборудовали в зоне регистрации международных вылетов, в терминале С2. В стерильной зоне С2 также разместили место для представителей других религий. Такую же площадку сделали в секторе прилета международных линий С1.

«Приходите если тревожно, если неспокойно, если того просит душа. Хорошего полета!» — обратились к пассажирам в пресс-службе аэропорта.

В России продлили режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра страны до 17 августа. Аэропорт в Сочи остается открытым для авиасообщения.