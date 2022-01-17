Значительное ухудшение видимости на дорогах начнется в Самарской области

Желтый уровень опасности на 18 января из-за плохой погоды объявили в Самарской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Во вторник в регионе ожидают усиление южного ветра. Его порывы составят от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, в некоторые участки Самарской области придет метель. Видимость на дорогах снизится до одного-двух километров.

При этом в ведомстве подчеркнули, что подобный уровень опасности начался в регионе с конца первой декады января. Причиной этого являются сильные снегопады и ветра.