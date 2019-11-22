«Жутковатое создание». Пушков — о новом бронированном пикапе Tesla
Глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter оценил новый электрический пикап компании Tesla, презентация которого состоялась накануне в Лос-Анджелесе. Сенатора процитировало ИА RNS.
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«Жутковатое создание Маска: скорее танк, чем автомобиль», — заметил член Совфеда.
Он сравнил эстетику электрокара с эстетикой «Звездных войн» и фильмов-антиутопий. В частности, Пушков вспомнил о «социальном кошмаре» британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». По мнению сенатора, мир не станет красивей с появлением нового изобретения Маска, которое «неприятно будет видеть на дорогах».