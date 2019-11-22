Илон Маск вытащил из будущего бронированный пикап. Он сразу разбился, но все равно нравится людям Подробнее

«Жутковатое создание Маска: скорее танк, чем автомобиль», — заметил член Совфеда.

Он сравнил эстетику электрокара с эстетикой «Звездных войн» и фильмов-антиутопий. В частности, Пушков вспомнил о «социальном кошмаре» британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». По мнению сенатора, мир не станет красивей с появлением нового изобретения Маска, которое «неприятно будет видеть на дорогах».