Журналисты из США перечислили три «самых крутых» российских самолета

Американское издание Popular Mechanics опубликовало материал с подборкой «самых крутых» самолетов в мире за последние 40 лет, написал сайт «Утро.ру».

В список включили выпущенный в 1988 году советский Ан-225 «Мрия». Отмечается, что это самое габаритное и грузоподъемное судно в истории авиации. Сейчас только один экземпляр находится в эксплуатации. Его владельцем является украинская компания Antonov Airlines.

Еще в перечень вошел самолет 2000 года стал МиГ-1.44 МФИ. Это экспериментальный прототип пятого поколения, работы над которым остановили после первого полета.

«Российское конструкторское бюро Микояна разработало двухмоторный истребитель с треугольным крылом, получивший обозначение проекта 1.44. Вскоре после первого полета Кремль отказался от программы», — написали журналисты.

Лучшим самолетом 2010 года, по версии издания, стал наш многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.