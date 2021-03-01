Журналист кремлевского пула рассказал о самолетах Путина и делегаций

Журналист из кремлевского пула сообщил, что самолет, на котором летает президент, называют «основным». Также он рассказал о воздушном судне, на котором путешествуют представители СМИ и делегация.

Борт, перевозящий кремлевский пул, называется «передовой». Этот самолет обычно прибывает раньше президентского, что позволяет обеспечить готовность к появлению главы государства. Посадка на воздушном судне свободная, журналисты чаще всего попадают в третий салон, так как в первом обычно находятся министры и другое руководство, во втором же участники совещания или делегация, сообщил в своем Telegram-канале репортер «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, являющийся членом кремлевского пула.

«Таким образом, в самолете можно встретить кого угодно: от Александра Овечкина и Хабиба Нурмагомедова до Дениса Мацуева и Александры Пахмутовой», — поделился Смирнов.

Перед взлетом у журналистов есть возможность пройти в первый салон и задать имеющиеся вопросы интересующим людям. Так нередко получаются комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Однако, бывает и так, что министры и другие высокопоставленные пассажиры сами проявляют инициативу во время полета, отметил корреспондент.