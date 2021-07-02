«Животное, задерживаешь нас». Пассажира без маски вытолкали из троллейбуса в Калининграде

Пассажиры одного из троллейбусов в Калининграде силой вытолкали на улицу молодого человека без маски. Он отказался надевать средство защиты, поэтому водитель остановил транспорт. Видео появилось в социальных сетях.

Конфликт между пассажирами произошел 30 июня. Молодой человек зашел в троллейбус без маски. Кондуктор предупредила пассажира, что он должен надеть средство защиты и что если он откажется, то она вызовет полицию, а троллейбус не поедет дальше.

Парень отказался надевать маску, тогда кондуктор пошла к водителю. Другим пассажирам не понравилась перспектива опоздать по своим делам, поэтому они начали возмущаться. Один мужчина попытался вытолкнуть нарушителя порядка из троллейбуса, а женщины стали требовать, чтобы он немедленно вышел.

Молодой человек пытался отбиться и заявил, что у него есть маска, но так ее и не надел. Другие пассажиры не поверили ему и продолжили требовать, чтобы он покинул троллейбус. Тогда нарушитель масочного режима заявил, что они ведут себя как животные.

«Сам ты животное, задерживаешь нас всех!» — ответили ему пассажиры.

В результате люди заставили его выйти на улицу — при этом молодой человек плюнул в салон, пока двери еще не закрылись. После этого троллейбус продолжил движение.

В администрации города рассказали изданию «Клопс», что пассажиры периодически жалуются на нарушителей масочного режима.

«Сообщения поступают через один-два дня. Люди жалуются на других пассажиров. Эту информацию мы отправляем перевозчикам для принятия мер», — отметили там.

При этом в ведомстве подчеркнули, что каждую неделю проводят рейды по соблюдению масочного режима.