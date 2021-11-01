Жителям Подмосковья рассказали, как избежать ДТП на выходных

Во время выходных и праздников на дорогах становится много машин. В это время необходимо быть особенно внимательным, так как увеличивается и число аварий. Команда губернатора Подмосковья напомнила жителям региона о правилах безопасности на дорогах.

Чтобы избежать ДТП, нужно садиться за руль только в трезвом виде. Перед пешеходными переходами и поворотами стоит всегда снижать скорость. Обгонять другие машины и перестраиваться можно только убедившись в безопасности маневров.

Перед поездкой обязательно нужно пристегнуться. То же самое касается и пассажиров. Если вы перевозите в автомобиле детей, то не забудьте установить специальное кресло. В темное время суток на дороге нужно быть особенно внимательными.

Если вы не водите машину, а передвигаетесь пешком, то лучше иметь на одежде светоотражающие элементы. Особенно это касается тех, кто любит одеваться в черное. Идти вдоль дороги нужно всегда навстречу движению. Переходить дороги и железнодорожные пути можно только по переходам. При переходе с ребенком его нужно держать за кисть.

Если проезжая часть не освещена, то лучше воспользоваться фонариком. Его можно включить на смартфоне. Главное помнить, что соблюдение правил может помочь сохранить жизнь и здоровье.