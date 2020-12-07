Жителям Петербурга посоветовали передвигаться на велосипедах в Новый год

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил закрытие метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Помимо прочего, по городу не будут курсировать и ночные автобусы. Причиной такого решения стало распространение коронавирусной инфекции.

По мнению авторов идеи о передвижении на велосипеде, на этом виде транспорта довольно тяжело нарушить социальную дистанцию. Помимо прочего, цены на такси и каршеринг вырастут, а покрутить педали будет полезно для поддержания физической формы.