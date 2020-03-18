Жители Урала испугались поездок на такси из-за коронавируса

«Анализ ситуации показывает, что пока пассажиры стараются избегать мест скопления людей и предпочитают такси общественному транспорту. Но уже чувствуется тенденция к общему снижению потока», — уточнила пресс-секретарь «Максим» Мария Пухова.

Она пояснила, что руководство порекомендовало водителям надевать маски, мыть руки с мылом и использовать антисептик. Также важно делать влажную уборку и проветривать салон автомобиля. В настоящее время компания объявила поиск подрядчиков для дезинфекции машин.

«Пассажиры стали вести себя опасливее, многие садятся в автомобили на заднее сиденье, в масках. Водители при плохом самочувствии должны отказываться от заказов и обращаться к врачу», — заметила Пухова.