Жители России назвали лучший цвет для автомобиля мечты

Примерно 15% хотят себе белоснежный автомобиль. А 13% добровольцев сделали выбор в пользу синего цвета. Еще 12% населения считают самыми красивыми красные авто. Восемь процентов хотят быть обладателями зеленой либо серой машины.

Меньше всего оказалось тех, кто желает ездить на автомобиле бежевого, золотого и розового цветов. По информации аналитиков, среди новинок, которые недавно выставили на продажу чаще всего встречаются белые, черные, серые и серебристые машины. Практически три четверти объявлений предлагают авто таких цветов. Более 40% из них составляют белые транспортные средства.

Ранее сообщалось, что на заводе ОАО «КамАЗ» в 2021 году собрались разработать грузовики и автобусы на водородном топливе. На предприятии запланировали приступить к созданию современных машин в следующем году. Также компания планирует начать поставки своих электробусов в Европу.